ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق منذ الثلاثاء إلى 73، معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح، وفق ما أعلنته لجنة حقوق الإنسان السبت.

وتتضمن حصيلة القتلى ستة عناصر شرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.

وبينما رفعت الحكومة العراقية اسلبت حظر التجول، أفادت وكالة رويترز بأن الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة الراقية بغداد بدت هادئة صباح السبت وكانت حركة المرور طبيعية.

وتم وضع حواجز لمنع المتظارين من المناطق التي كانوا يتجمعون فيها خلال الأيام الأربع الماضية.

توالي ردود الفعل

في الوقت ذاته، توالت ردود الفعل على الاحتجاجات، وقد أصدرت "جبهة الإنقاذ والتنمية" بزعامة أسامة النجيفي بيانا السبت أكدت فيه أن التظاهرات الأخيرة "تشكل استفتاء شعبيا على فشل العملية السياسية وعدم قدرتها على تقديم الأساسيات التي يمكن أن تقنع جماهير الفقراء والمحتاجين".

ودعت الجبهة الحكومة إلى "تقديم استقالتها فورا وتشكيل حكومة وطنية مؤقتة والدعوة الى انتخابات مبكرة".

وقال هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني في تغريدة إن "الوعود التي تطلقها الرئاسات الثلاثة للشعب والمتظاهرين هي تطمينيه للتهدئة لا سيما خلق فرص عمل للعاطلين والخريجين والدعم المالي للعوائل الفقيرة و مكافحة الفساد وصرف الموازنة بشكل شعبوي واعتباطي تخالف واقع المال والاقتصاد العراقي المنهك والمهدد".

ورأى أن "وعود السيد رئيس البرلمان الليلة السخية للثوار والمنتفضين هواء في شبك ولابد من مصارحة حقيقية بين السلطة و الشعب بما هو ممكن ومتوقع حتى تستقيم الأمور بشفافية و أمانة".

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أن حزبه يرفض قرار إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، داعيا إلى منحهم "الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق".

وأضاف سلام في تصريح صحفي أن الكتل الكردستانية ستقاطع جلسة البرلمان لهذا اليوم لأنها تعقتقد أن هذه التظاهرات هي مدفوعة من جهات سياسية بغرض إسقاط الحكومة الحالية".

ورأى أن عبد المهدي "لا يتحمل تبعات سوء الأوضاع الحالية لأنه ورث تركة ثقيلة ممن سبقه".

وأعمال العنف التي يشهدها العراق حاليا هي الأسوأ منذ هزيمة العراق لتنظيم اداعش قبل نحو عامين، وتمثل اختبارا غير مسبوق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تولى المنصب العام الماضي بوصفه مرشحا توافقيا.

وتعهد رئيس الوزراء في خطاب بثه التلفزيون أثناء الليل بإجراء إصلاحات لكنه أضاف أنه لا يوجد "حل سحري" لمشاكل العراق. وأكد أن الساسة على علم بمعاناة الجماهير وقال "لا نسكن في بروج عاجية، نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة".