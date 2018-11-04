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إيطاليا.. ارتفاع حصيلة قتلى الطقس السيء

آثار الدمار الذي خلفته الامطار والرياح في باليرمو

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا الأحد نتيجة سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا منذ أكثر من أسبوع إلى 29 شخصا.

وقال متحدث باسم شرطة باليرمو عاصمة صقلية إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو.

وأضاف مسؤول آخر إن شخصين قتلا قرب بلدة أجريجنتو في صقلية بسبب انهيار أرضي أصاب سيارة كانوا فيها.

جذوع أشجار ونفايات وانزلاقات طينية قرب سان بيترو شمال شرق إيطاليا
جذوع أشجار ونفايات وانزلاقات طينية قرب سان بيترو شمال شرق إيطاليا

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيئ بلغ 17 شخصا دون حساب قتلى صقلية.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر الأحد إنه سيتوجه إلى صقلية وإنه على اتصال مستمر مع المسؤولين بشأن الوضع المأساوي في شمال البلاد.

وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا.

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