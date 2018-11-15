ارتفاع حصيلة قتلى حرائق كاليفورنيا

ارتفعت حصيلة قتلى الحرائق المستعرة في ولاية كاليفورنيا الخميس إلى 58، فيما اعتبر حوالي 300 شخص في عداد المفقودين.

وأعلنت سلطات الإطفاء في كاليفورنيا أن 56 شخصا قضوا حتى الآن في حريق "كامب فاير" في مقاطعة بيوت، فيما لقي اثنان آخران حتفهما في حريق "وولزي فاير" المندلع في مقاطعتي لوس أنجليس وفونتيرا.

وأكد مسؤولون احتواء حوالي 40 في المئة من حريق "كامب فاير" الذي أتى على حوالي 140 ألف هكتار، و57 في المئة من الحريق الثاني الذي اندلع في منطقة مساحتها حوالي 98 ألف هكتار.

وساعدت أحوال الطقس الخميس عناصر الإطفاء في تأخير وصول ألسنة اللهب إلى المناطق السكينة.

وقد دمرت الحرائق بشكل كبير بلدة باراديس، التي تبعد حوالي 280 كيلومترا من شمالي سان فرانسيسكو.

ودمر الحريقان الكبيران أكثر من 10 آلاف بناية تجارية وسكنية.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، الذي تجول هو ووزير الداخلية رايان زينكي ومسؤولون آخرون في المناطق المنكوبة الأربعاء "يبدو المكان مثل ساحة حرب".