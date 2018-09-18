ارتفاع حصيلة قتلى فلورنس

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار فلورنس إلى 32 على الأقل، 25 منهم في ولاية نورث كارولاينا، وستة في ساوث كارولاينا، وواحد في فيرجينيا، فيما اجتاحت مياه الفيضانات عدة مناطق.

ومن بين القتلى رضيع عمره عام، جرفته المياه بينما كانت تحاول أمه الهرب به من سيارة غمرتها المياه.

وهددت مياه الفيضانات عدة مناطق في الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة، ووصلت إلى أسقف المنازل وغمرت الطرق السريعة وحولتها إلى أنهار.

وتوقع خبراء أرصاد أن تستمر مشكلة الفيضانات إلى الأسبوع المقبل.

نورث كارولاينا.. فلورنس يتراجع لكن الفيضانات مستمرة

وفي ولاية نورث كارولاينا حيث ضرب الإعصار بشدة، نشرت السلطات حوالي ألفي قارب و36 مروحية للمساعدة في جهود الإنقاذ التي تواجه صعوبات بسبب إغلاق مئات الطرق.

ولا يزال هناك حوالي 300 ألف منزل وشركة أغلبها في ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا، بلا كهرباء.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في وكالة حماية البيئة إن انقطاع التيار الكهربائي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ويلمنغتون أدى إلى إطلاق المياه الملوثة في نهر كيب فير.

وتوقع خبراء أن يبلغ حجم الخسائر في الممتلكات جراء الإعصار ما بين 17 إلى 22 مليار دولار على الأقل.