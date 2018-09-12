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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم بشرق أفغانستان إلى 68

متظاهرون يحتجون على الهجوم

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم انتحاري استهدف متظاهرين في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان الثلاثاء إلى 68، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حاكم الولاية.

وصرح عطاء الله خوياني بأن 68 شخصا قتلوا وأصيب 165 بجروح عندما فجر انتحاري سترته الناسفة وسط حشد من المتظاهرين كانوا يحتجون على تعيين قائد محلي للشرطة.

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وكانت حصيلة سابقة قد أفادت الثلاثاء بسقوط 32 قتيلا و128 جريحا.

ولم تتبن أية جهة مسؤولية الهجوم، لكن تنظيم داعش ينشط في تلك المنطقة.

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ تفجير سيارة إسعاف ملغومة في شارع مكتظ وسط العاصمة كابول في كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، معظمهم من المدنيين.

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