ارتفاع حصيلة هجوم كابول إلى 16 قتيلا و119 جريحا

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف كابول مساء الاثنين وتبنّته حركة طالبان إلى 16 قتيلا جميعهم مدنيون، و119 جريحا، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي في رسالة إلى الصحافيين إن "16 شخصا قتلوا وأصيب 119 بجروح في هجوم الأمس. الانفجار نجم عن جرافة مفخخة".

وكان انفجار قوي قد دوى وسط العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، وأدى إلى سقوط زجاج النوافذ على بعد كيلو مترات من موقع الانفجار، كما سمع تبادل لإطلاق النار، بحسب شهود عيان.

وشوهدت سحابة من الدخان الأبيض تتصاعد في سماء المنطقة التي ضربها انتحاريون بشكل متكرر.