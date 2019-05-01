ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف في إيران

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) إن نوعين رئيسيين من أنواع الخبز التقليدي الإيراني ارتفع سعرهما حوالي ثلاثة أضعاف.

وذكر الوكالة أن السعر الرسمي لرغيف واحد من نوع "بربري" هو حوالي 6500 ريال إيراني، ورغيف "سنكك" حوالي 8000 ريال، أي ما بين 50 إلى 60 سنتا.

وذكرت الوكالة أن سعر الرغيف الواحد ارتفع خلال الأيام الماضية إلى حوالي 20 ألف ريال، أي حوالي دولار ونصف الدولار، أي أن الزيادة هي حوالي ثلاثة أضعاف.

ومن المعروف أن أسعار الخبز في إيران ظلت بمنأى على ارتفاع الأسعار نظرا لأن الحكومة تدعم رغيف الخبز بقوة.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في إيران خلال العام الماضي، مع انخفاض قيمة الريال أربعة أضعاف مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 50 في المئة.