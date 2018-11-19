ارتفاع ضغط الدم.. احرص على هذه الأطعمة

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي يعاني منها أكثر من مليار شخص حول العالم، ويسمى بـ "القاتل الصامت" لأنه لا توجد أعراض واضحة له ومع ذلك فهو عامل فعال في عدد من أمراض القلب والسكتات الدماغية وأمرض الكلي.

وإلى جانب تناول الأدوية، يحتاج مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط واف من النوم أثناء الليل.

وتنصح أبحاث حديثة مرضى الضغط بتجنب أربعة أطعمة والمداومة على تناول ثلاث.

الملح

مستوى الصوديوم في الدم مرتبط بارتفاع ضغط الدم، وفي المتوسط يحتاج البالغون بين 1.2 إلى 2.4 غرام ملح يوميا أي بين ربع إلى نصف ملعقة شاي يوميا ( 460 إلى 920 ملغم من الصوديوم).

وحسب إحصاءات رسمية فإن الأميركيين يتناولون في المتوسط ما مقداره 3400 ملغم يوميا (8.5 غرام) من الملح.

ويقول أطباء إن الحد من تناول الملح بمقدار 4.4 غرام في اليوم يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي بنحو 4.2 ملم زئبقي والانبساطي بمقدار 2.1 مم زئبقي.

الكحول

أظهرت أبحاث حديثة أن تناول المشروبات الكحولية يوميا يرتبط بزيادة ضغط الدم الانقباضي بمعدل 2.7 ملم زئبقي، وضغط الدم الانبساطي بمعدل 1.4 ملم زئبقي.

عرق السوس

أظهرت الأبحاث أن تناول عرق السوس الأسود يزيد ضغط الدم لأنه يحتوي على حمض الجليسرهيزينيك والذي يتسبب باحتباس الصوديوم في الدم، وفقدان البوتاسيوم.

الكافيين

يوجد الكافيين عادة في القهوة والشاي والكولا ومشروبات الطاقة.

وتقول الأبحاث إن تناول كميات كبيرة من الكافيين في القهوة يزيد ضغط الدم على المدى القصير (بعد 3 ساعات من تناول القهوة)، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن شرب القهوة لا يرتبط بارتفاع ضغط الدم.

الشوفان

أظهرت الأبحاث أن تناول حوالي 60 غراما من الشوفان الملفوف أو 25 غراما من نخالة الشوفان يوميا، يؤدي إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 2.7 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بمقدار 1.5 ملم زئبقي.

وذلك لأن الشوفان يحتوي على نوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان.

البنجر

البنجر له فوائد كبيرة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب. فهو غني بمركبات النترات العضوية التي تتحول أثناء الهضم إلى أكسيد النتريك الذي يؤدي إلى توسع الشرايين.

فيتامين سي

توصلت دراسة حديثة إلى أنه عندما يعطى الناس 500 ملغم من فيتامين سي يوميا لمدة ثمانية أسابيع، فإن ضغط الدم لديهم يتحسن بشكل كبير.

ولكن بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر حصوات الكلى، فمن المهم توخي الحذر بشأن تناول مكملات فيتامين سي.

وحسب تقارير رسمية، يتسبب ضغط الدم في وفاة أكثر من سبعة ملايين شخص سنويا.

وفي المجمل العام، ينصح الأطباء مرضى الضغط بقياس ضغطهم باستمرار، خفض الوزن، عدم التوتر، والإقلاع عن التدخين، مع زيارات أطبائهم بشكل دوري.