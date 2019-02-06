ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة الأربعاء، بدعم من إشارات على قوة الطلب على منتجات نواتج التقطير في الولايات المتحدة وتقلص المعروض في الأسواق العالمية، إلا أن ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصا المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتا، أو ما يعادل 1.15 بالمئة، مسجلة 62.69 دولارا للبرميل في التسوية. وهبط الخام القياسي في وقت سابق إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 61.05 دولار.

وأظهرت بيانات من الحكومة الأميركية الأربعاء زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي على الرغم من زيادة المصافي لإنتاجها.

وزادت المخزونات 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير شباط، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 513 ألف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل. لكن مخزونات نواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع عند 2.3 مليون برميل.