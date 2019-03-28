ارتفاع طلبات الهجرة إلى نيوزيلندا!

ارتفعت نسبة طلبات الهجرة إلى نيوزيلندا عقب اعتداء "كرايستشيرش" الإرهابي الذي أودى بحياة نحو 50 شخصا، بحسب دائرة الهجرة النيوزيلندية.

وأظهرت الأرقام ارتفاعا ملحوظا في نسبة تسجيل الباحثين عن العيش والعمل في نيوزيلندا منذ وقوع الحادث في 15 آذار/مارس.

وقال مساعد مدير دائرة الهجرة في نيوزيلندا بيتر إلمس، إن الدائرة تلقت نحو أربعة آلاف و844 طلبا للهجرة خلال العشرة أيام الأخيرة، أي بزيادة 33% عن العشرة أيام التي سبقتها.

وأشار إلمس إلى أن عدد الطلبات التي تلقتها الدائرة عقب الاعتداء من 15 إلى 24 آذار/مارس، بلغت نحو 6 آلاف و457 طلبا.

وجاءت أكبر زيادة عددية من الطلبات من الولايات المتحدة ثم بريطانيا، ثم جنوب إفريقيا، وارتفعت طلبات أميركا من 674 إلى 1165 خلال العشرة أيام الأخيرة.

كما ارتفع عدد الطلبات من الدول الإسلامية عقب الهجوم، وجاءت باكستان في المقدمة بـ 333 طلبا، وماليزيا بـ 165، وبنجلادش بـ 82، والمغرب بـ 66، وإندونيسيا بـ 63، ومصر بـ 59، وتركيا بـ 59 أيضا.

وأكد إلمس أن جميع هذه الطلبات هي للهجرة من أجل الإقامة والعمل، وليست للحصول على تأشيرة سفر إلى نيوزيلندا.

وكانت نيوزيلندا قد شهدت اعتداء على مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" نفذه أسترالي عنصري، أودى بحياة 50 شخصا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.