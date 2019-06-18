ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أميركا

قال مسؤولو صحة اتحاديون الاثنين إن الولايات المتحدة سجلت 22 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة هذا العام إلى 1044 حالة في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 2.2 في المئة في الأسبوع المنتهي في 13 حزيران/يونيو مقارنة بالأسبوع السابق.

وانتشر تفشي 2019 في 28 ولاية وهو الأسوأ منذ عام 1992 عندما تم تسجيل 2126 حالة.

وقال متحدث باسم المراكز إن معظم الحالات الجديدة كانت في نيويورك حيث تم تسجيل 13 حالة في مقاطعة روكلاند وثماني حالات في مدينة نيويورك.