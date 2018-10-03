ارتفاع عدد طلبات الحصول على الجنسية الأميركية

أفادت أرقام صادرة عن مصلحة الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة (USCIS) بارتفاع عدد طلبات الحصول على الجنسية الأميركية خلال الفترة الماضية.

وقالت وزارة الهجرة في تغريدة إن العدد ارتفع من حوالي 777 ألف طلب في المتوسط بين عامي 2013 إلى 2015 إلى 979 ألف طلب بين عامي 2016 و2017.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن المتحدث باسم USCIS مايكل بارس قوله إن أكثر من 754 ألفا و700 مهاجر حصلوا على الجنسية الأميركية خلال السنة الثانية للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، أي عام 2018.

وأضاف أن مصلحة الهجرة استقبلت حوالي مليوني طلب تجنس عامي 2016 و 2017.

وأوضح أنه تمت الموافقة على حوالي تسعة من بين كل 10 طلبات تم التقدم بها العام الماضي للتجنس، مشيرا إلى أنها تقريبا نفس النسبة خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال بارس: "بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على الامتياز الكبير للمواطنة، يمكن لهذا الحلم أن يصبح واقعا... هذا وعد رسمي نحمله بأعلى درجات التقدير".