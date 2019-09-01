ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار الذي شهدته منطقة في غرب ولاية تكساس، السبت، إلى سبعة، وفقا لما نقلته محطة "فوكس نيوز" الأميركية، الأحد.

وأعلنت الشرطة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن خمسة أشخاص من بينهم المسلح قتلوا في إطلاق النار العشوائي الذي بدأ على طريق سريع وانتهى بمحاصرة ضباط الشرطة للمسلح في ساحة لانتظار السيارات بمجمع سينما في مدينة أوديسا.

وأعلنت الشرطة أن مطلق النار رجل أبيض في منتصف الثلاثينات من العمر، لكنها لم تتمكن من كشف هويته أو أسباب قيامه بذلك في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب تكساس.

ويأتي إطلاق النار هذا، بعد أقل من شهر على إقدام مسلح على قتل 22 شخصا بالرصاص في مدينة إل باسو الواقعة في ولاية تكساس أيضا وتبعد نحو 500 كيلومتر غرب أوديسا.