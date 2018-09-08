ارتفاع عدد قتلى احتجاجات البصرة

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في محافظة البصرة بجنوب العراق إلى 12 شخصا خلال أقل من أسبوع، بعدما أكدت وزارة الصحة العراقية في بيان السبت مقتل ثلاثة أشخاص ليل الجمعة السبت.

وأعلنت الوزارة في بيان عن سقوط "ثلاثة شهداء، و50 جريحا هم 48 مدنيا وشرطيان"، لافتة إلى أن الإصابات تراوحت بين طلق ناري وحالات اختناق، من دون تفاصيل إضافية.

وأكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس فجر السبت، "مقتل اثنين من المتظاهرين".

وخلفت الاحتجاجات تسعة قتلى في صفوف المتظاهرين بين الثلاثاء والخميس، حسب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي.

وشهد العراق الجمعة تصعيدا جديدا مع إحراق متظاهرين لمقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، بعد إضرام النار في مبان حكومية ومقار أحزاب سياسية بعضها موال لإيران.