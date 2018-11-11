ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 23 شخصا بعد عثور فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث السبت.

ويحاول عناصر الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في الولاية من مقاطعة بيوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا وفي منطقة لوس أنجلوس حيث تم تسجيل حالتي وفاة يعتقد أنهما على صلة بالحريق.

لكن الأمل في السيطرة على الحرائق في أي وقت قريب لا يزال ضئيلا إذ أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأنها تتوقع استمرار الرياح العاتية والأجواء الجافة نهاية الأسبوع.

وأعلن الشريف في مقاطعة بيوت كوري هونيا في مؤتمر صحافي السبت العثور على 14 جثة ما رفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 23.

وغطت سحب الدخان سماء المدينة وحجبت أشعة الشمس عنها، وعلى الأرض تفحمت السيارات وخطوط الطاقة ومنازل متنقلة.

وفيما أتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس بينها مستشفى ومحطة بنزين وعدة مطاعم، صدرت أوامر بإخلاء المناطق المهددة لأكثر من 52 ألف شخص.

وحتى الآن، احترق 40 ألفا و500 هكتار من الأراضي وتمت السيطرة على20 في المئة من الحرائق، بحسب ما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا السبت. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء يشاركون في جهود مكافحة الحريق.