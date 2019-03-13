ارتفاع كبير بحالات الحصبة في أميركا

أعلنت مراكز الوقاية من الأمراض واتقائها في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة منذ مطلع العام إلى ما لا يقل عن 228 وبارتفاع 22 حالة عن الأسبوع الماضي.

ويقترب عدد الحالات المسجلة في أقل من شهرين ونصف هذا العام من عدد الحالات المسجلة خلال العام الماضي بمجمله وهو 372.

وحتى يوم الأحد الماضي بلغ عدد المصابين بانتشار عدوى الحصبة في ولاية واشنطن 75 وهو مطابق لإحصائية الأسبوع الذي سبقه.

وفي نيويورك، ومنذ عودة مواطن مصاب بالعدوى بعد زيارة لإسرائيل خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سجلت 11 حالة في بروكلين وحدها حتى الخامس من الشهر الجاري، بينما بلغ عدد المصابين الكلي من انتشار العدوى في الولاية أكثر من 250، وهو الأكبر في عقود.

والحصبة هي عدوى فيروسية حادة تسبب مضاعفات قد تكون خطيرة أحيانا. ترتفع في أيامها الثلاثة الأولى حرارة المريض مع إصابته بزكام شديد ويتبعها طفح جلدي يغطي سائر الجسد.