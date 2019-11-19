استئصال عين الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة.. ولاعبون مصريون يتضامنون

استأصل الأطباء العين اليسرى للصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة الثلاثاء، بعد إصابته بطلق ناري على يد جندي إسرائيلي.

وكان عمارنة قد أصيب في عينه اليسرى خلال تغطية احتجاج في مدينة الخليل جنوب الضفة الخميس، وقد انطلقت حملة تضامن معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب إصابة عمارنة تم نقله إلى مشفى "هداسا" في القدس، لعدم توفر علاج له في المشافي الفلسطينية ولخطورة حالته.

وكان اللاعبان بمنتخب مصر الأولمبي مصطفى محمد، وأسامة جلال الأولمبي قد تضامنا مع المصور الفلسطيني، من خلال تغطية إحدى عينيهما خلال مباراة فريقهما ضمن كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عاما.

كما قامت حملة دعم فلسطينية أنشأها صحافيون ومسؤولون، عملوا فيها على تغطية أعينهم تضامنا مع عمارنة، مثلما فعل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية.

وقد نظم جمع من الصحافيين تظاهرة أمام منزل عائلة عمارنة في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، تضامنا مع الصحفي الفلسطيني المصاب.