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استئناف القاهرة تؤيد حكما بسجن أمل فتحي عامين

الناشطة أمل فتحي نقلا عن حساب أمنستي على تويتر

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افاد مراسل قناة الحرة من القاهرة بأن محكمة استئناف القاهرة أيدت الأحد، حكما بحبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي سنتين واجبة النفاذ بتهمة بث أخبار كاذبة وإهانة موظفين عموميين.

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (جنوب القاهرة) على أمل فتحي بالحبس عامين، وغرامة عشرة آلاف جنيه (حوالي 500 دولارا).

الناشطة أمل فتحي نقلا عن حساب أمنستي على تويتر
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وكانت السلطات الأمنية في مصر قد ألقت القبض على "أمل فتحي" في مايو الماضي بعد قيامها بنشر فيديو على موقع "فيسبوك" تنتقد فيه السلطات المصرية لعدم حماية النساء في مصر من التحرش الجنسي. وانتقدت أيضا بنك "مصر" الحكومي، واتهمت بشكل خاص رجال أمن فيه بالتحرش بها، ووصفتهم في الفيديو بأنهم "قذرون" و"حثالة الناس".

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