استئناف المفاوضات التجارية مع الصين

أعلن البيت الأبيض في وقت متأخر الخميس أنّ المفاوضات التجاريّة الحاسمة مع الصين ستتواصل الجمعة، وذلك قبل نحو 90 دقيقة من دخول زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينيّة مستوردة بقيمة مئتي مليار دولار حيّز التنفيذ.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنّ ترامب اجتمع مع الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في أعقاب الاجتماع الأوّل مع الوفد الصيني، لافتاً إلى أنّ الجانبين "اتّفقا على مواصلة المناقشات صباح الجمعة".

وأضاف البيان أنّ لايتهايزر ومنوتشين جمعهما أيضاً "عشاء عمل مع نائب رئيس الوزراء ليو هي" الذي يرأس الوفد الصيني.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أميركية بالإصلاح التجاري.

ورد الرئيس دونالد ترامب بإصدار أوامر بزيادة الرسوم وقالت الصين إنها سترد. وخسرت شركات من البلدين مليارات الدولارات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عشرة أشهر.

وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة الخميس ومن المتوقع أن يستأنفوا المحادثات يوم الجمعة. ولم يتحدث المسؤولون للصحفيين لدى مغادرتهم مكان إجراء المحادثات.