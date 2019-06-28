استبعاد ميلان من المشاركات الأوروبية

قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الجمعة استبعاد نادي ميلان الإيطالي من المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بسبب مخالفته قانون اللعب المالي النظيف.

وكان ميلان استبعد في حزيران/يونيو 2018 من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 إلى 2017.

لكن الاتحاد الأوروبي أعاد النظر في قراره في نهاية 2018، وأعلن فرض غرامة على النادي بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا "لم يحقق التوازن المالي حتى 30 حزيران/يونيو 2021".

وعاش ميلان موسما مضطربا حل فيه خامسا في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود إنتر المتأهل إلى دوري الأبطال، وانتهى برحيل مدربه غينارو غاتوزو ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو.