Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
رياضة

استبعاد هازارد وشقيقه من تشكيلة بلجيكا للإصابة

إيدن هازارد يحتفل بهدف سجله، مع شقيقه تورغان هازارد خلال تصفيات بطولة أوروبا 2020 في مباراة بين بلجيكا وقبرص في مارس 2019

عرض التعليقات

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن إيدن هازارد وشقيقه تورجان خرجا من تشكيلة المنتخب الذي يستعد لمواجهة سان مارينو واسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب الإصابة.

وخضع الاثنان لفحوص طبية بمعسكر بلجيكا وأظهرت معاناة إيدن من شد عضلي بينما أصيب شقيقه الأصغر في الضلوع.

ولم يخض إيدن أي مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع فريقه الجديد ريال مدريد، منذ انتقاله من تشيلسي بسبب الإصابة.

ولم يعلن مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز أسماء بديلة حتى الآن.

وستلعب بلجيكا، التي فازت في أول أربع مباريات بالمجموعة التاسعة بالتصفيات، مع سان مارينو بعد غد الجمعة ثم تواجه اسكتلندا الاثنين.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG