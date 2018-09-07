استثمارات قطرية في ألمانيا بقيمة 10 مليارات يورو

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الجمعة أن بلاده ستضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.63 مليار دولار) في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال تميم في كلمة من برلين أن هذه الخطوة تأتي "تعبيرا عن ثقتنا فى قوة الاقتصاد الألمانى وفي أهميته والاستثمار فيه".

وأضاف في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر الاستثمار الألماني القطري أن التجارة بين البلدين زادت إلى المثلين لتصل إلى نحو 2.8 مليار يورو (3.26 مليار دولار)، لكن الحجم تراجع قليلا في عام 2017.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تحدثت في المؤتمر عن ترحيبها بالاستثمارات القطرية.

وكان أمير قطر قد وعد خلال زيارة لأنقرة قبل أسابيع باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.