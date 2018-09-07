Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أخبار الخليج

استثمارات قطرية في ألمانيا بقيمة 10 مليارات يورو

أمير قطر خلال إلقاء كلمته أمام المؤتمر

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الجمعة أن بلاده ستضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.63 مليار دولار) في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال تميم في كلمة من برلين أن هذه الخطوة تأتي "تعبيرا عن ثقتنا فى قوة الاقتصاد الألمانى وفي أهميته والاستثمار فيه".

وأضاف في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر الاستثمار الألماني القطري أن التجارة بين البلدين زادت إلى المثلين لتصل إلى نحو 2.8 مليار يورو (3.26 مليار دولار)، لكن الحجم تراجع قليلا في عام 2017.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تحدثت في المؤتمر عن ترحيبها بالاستثمارات القطرية.

وكان أمير قطر قد وعد خلال زيارة لأنقرة قبل أسابيع باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

Back to top
XS
SM
MD
LG