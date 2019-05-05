استجواب البشير بتهم فساد

قال النائب العام بالسودان في بيان الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وكان النائب العام قد بدأ التحقيق مع البشير في الشهر الماضي إثر العثور على مبالغ مالية ضخمة في منزله دون سند قانوني.

وفي وقت سابق من الأحد، حث رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في تغريدة النائب العام، على الاستعجال في استجواب رموز النظام السابق المعتقلين: ​

​ وعزل الجيش البشير في 11 نيسان/ أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر 30 عاما.

والبشير مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في فظائع تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر الأحد بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عين عباس علي بابكر رئيسا جديدا للقضاء، خلفا للمقال عبد المجيد إدريس.