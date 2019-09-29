قضية المعتقل وليد عبد الرحمن.. السودان تستدعي السفير المصري

استدعت وزارة الخارجية السودانية الأحد السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، على خلفية قضية اعتقال الطالب السوداني وليد عبد الرحمن في القاهرة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد عرضت لقطات لعيسى وهو يدلى باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية، في إشارة للاحتجاجات التي شهدتها مصر مؤخرا.

وقد شهدت مصر احتجاجات في أماكن متفرقة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد دعوة الفنان والمقاول محمد علي للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقل وكيل وزارة الخارجية السودانية صديق عبد العزيز للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تم التعامل بها معه.

ولفت عبد العزيز إلى أن السفارة السودانية لم تتمكن حتى الآن من زيارته وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له.

وشدد عبد العزيز على ضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلاميا، وتمكين السفارة من مقابلته.

من جانبه وعد السفير المصري بتمكين السفارة السودانية في القاهرة من مقابلة الطالب المعتقل. كما وعد بمعاملة الطالب وفقا للقانون، مؤكدا حرص حكومته على الأجواء الإيجابية الحالية في العلاقات بين البلدين.

وكانت السلطات المصرية أعلنت قبل أيام، القبض على عدد من الأجانب بينهم أردنيان في ميدان التحرير ومحيطه.

واتهمت السلطات المصرية المجموعة بتصوير قوات الأمن في الميدان، والتحريض على التظاهر، حسبما قالت مصادر أمنية في الداخلية المصرية.

ولم تمر أيام حتى أفرجت مصر عن طالب أردني، بعد مناشدة السفير الأردني بالقاهرة علي العايد.