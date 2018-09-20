Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

استراتيجية أميركية جديدة للأمن الإلكتروني

 جون بولتون

كشف البيت الأبيض الخميس عن استراتيجية جديدة للأمن الإلكتروني على مستوى الولايات المتحدة، فيما تعهدت الحكومة الاتحادية في ذات الوقت بمهاجمة المتسللين الإلكترونيين الأجانب.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للصحافيين إن الاستراتيجية ستعطي للوكالات الاتحادية إرشادات جديدة عن كيفية حماية نفسها وحماية البيانات الخاصة للأميركيين.

وتأتي الخطة قبل بضعة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس التي تجرى في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، إذ يتوقع مسؤولو المخابرات الأميركيون أن تواجه تلك المؤسسات خلالها وابلا من الهجمات الرقمية.

Back to top
XS
SM
MD
LG