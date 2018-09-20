استراتيجية أميركية جديدة للأمن الإلكتروني

كشف البيت الأبيض الخميس عن استراتيجية جديدة للأمن الإلكتروني على مستوى الولايات المتحدة، فيما تعهدت الحكومة الاتحادية في ذات الوقت بمهاجمة المتسللين الإلكترونيين الأجانب.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للصحافيين إن الاستراتيجية ستعطي للوكالات الاتحادية إرشادات جديدة عن كيفية حماية نفسها وحماية البيانات الخاصة للأميركيين.

وتأتي الخطة قبل بضعة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس التي تجرى في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، إذ يتوقع مسؤولو المخابرات الأميركيون أن تواجه تلك المؤسسات خلالها وابلا من الهجمات الرقمية.