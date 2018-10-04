استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب

ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "الجماعات الإسلامية الإرهابية المتطرفة" تمثل أبرز تهديد عبر الحدود للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج.

وقال بولتون للصحافيين لدى تقديمه استراتيجية بلاده لمكافحة الإرهاب إن إيران أيضا هي "الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979".

وهذه الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب هي الأولي منذ عام 2011، عندما أعلنت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما استراتيجية ركزت آنذاك على تنظيم القاعدة.

وتعكس الأولوية التي أعطتها الاستراتيجية الجديدة لإيران، رغبة واشنطن في تحجيم دور طهران في الشرق الأوسط، والتصدي لبرامجها الصاروخية.

وأضاف بولتون أن الجماعات المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تستمر في تهديد الولايات المتحدة ومصالحها.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بولتون إن الإدارة الأميركية تستهدف إجبار كل مستوردي النفط الإيراني إلى تقليل استيراده إلى الصفر.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على استهداف منابع الإرهاب ومصادر تمويله.