استطلاعات رأي أولية: فوز سعيد على القروي بفارق كبير 

أظهرت استطلاعات الرأي الأولية إلى تقدم قيس سعيد بفارق كبير أمام منافسه نبيل القروي في انتخابات الرئاسة التونسية، وفقا لما نقلته شركة "شركة إيمرود كونسيلتينغ"، الأحد.

وذكرت استطلاعات الشركة أن قيس سعيد سيفوز برئاسة تونس بنسبة 72 في المئة مقابل 27 في المئة لنبيل قروي.

هذا ويترقب الشارع التونسي النتائج الرسمية للإعلان عن الرئيس القادم للبلاد بعد انتهاء خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 39.2 في المئة قبل ساعتين ونصف من إغلاق صناديق الاقتراع.