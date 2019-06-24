استطلاع: ارتفاع نسبة العرب غير المتدينين

أفادت نتائج استطلاع أجرته شبكة الباروميتر العربي البحثية المستقلة بارتفاع نسبة غير المتدينين في العالم العربي.

ووجد الاستطلاع أن عددا متزايدا باضطراد من العرب "يديرون ظهورهم للدين والتدين"، حسب شبكة بي بي سي البريطانية التي أجري الاستطلاع لصالحها.

وتشير النتائج إلى أن نسبة من يصنفون أنفسهم "غير متدينين" ارتفعت من 8 إلى 13 في المئة منذ عام 2013٫.

وقال ثلث التونسيين وربع الليبيين ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يعتبرون أنفسهم "غير متدينين".

وأكبر زيادة في هذه الفئة هي بين من هم دون سن الـ30، وتصل نسبة "غير المتدينين" في هذه المجموعة إلى 18 في المئة.

وقد شارك في الاستطلاع الذي أجري في أواخر 2018 وربيع 2019 أكثر من 25 ألف شخص من سكان 10 دول عربية بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية.