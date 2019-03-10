كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" الأميركية في ولاية أيوا أن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، وبيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت هما الأكثر شعبية بين الديمقراطيين لتمثيل الحزب رسميا في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020.

وحصل بايدن على 27 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، رغم أنه لم يعلن ترشحه رسميا، فيما حصد ساندرز 25 في المئة من الأصوات.

ويُعتقد أنّ نائب الرئيس السابق يستعدّ لخوض المعركة للوصول إلى البيت الأبيض.

ولم يصل أي مرشح آخر من بين 24 متنافسا إلى نسبة 10 في المئة.

فقد حصلت السيناتور إليزابيث وارن على 9 في المئة، فيما حصلت السيناتور كامالا هاريس من كاليفورنيا على 7 في المئة.

ورغم أن ولاية أيوا الريفية الصغيرة تضم أقل من واحد في المئة فقط من سكان أميركا، فإنها تلعب دورا محوريا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لأنها الأولى التي تقترع في الانتخابات التمهيدية الحزبية.