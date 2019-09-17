مؤشرات أولية في الانتخابات الإسرائيلية: تحالف أزرق أبيض يتقدم على الليكود

مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، أظهرت المؤشرات الأولية فوز تحالف أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس بـ34 مقعدا والليكود برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ 33 مقعدا.

وأظهرت النتائج الأولية في الانتخابات المحتدمة وشارك فيها ما يقارب 63 في المئة من الناخبين، حصول القائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا في الكنيست.

وأدلى الإسرائيليون بأصواتهم الثلاثاء في انتخابات تشريعية تشهد منافسة شديدة بين رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو، ورئيس هيئة الأركان السابق الوسطي بيني غانتس، بعد خمسة أشهر على مواجهة أولى بينهما لم تكن حاسمة.

وتوقّع رئيس الوزراء الذي تولى السلطة لأكثر من عقد من الزمن والمرشح لولاية سادسة، "نتائج متقاربة"، وفق ما قال بعد الإدلاء بصوته في القدس.

وكما في جولة الانتخابات الأخيرة في أبريل، حذر نتانياهو (69 عاما)، الذي حضر إلى مركز الاقتراع مع زوجته مرتديا بزة سوداء وقميصا أبيض وربطة عنق زرقاء، الناخبين، من أن نسبة المشاركة بين العرب واليساريين مرتفعة، داعيا أنصاره إلى التصويت بكثافة.

واستخدم خلال جولة في السوق الرئيسي في القدس ومحطة الحافلات المركزية مكبرا للصوت لحض الحشود على الاقتراع.

في المقابل، دعا غانتس (60 عاما) الذي يرأس تحالف "أزرق أبيض"، الإسرائيليين إلى رفض "الفساد" و"التطرف"، بعد الإدلاء بصوته مع زوجته في مدينة روش هاعين (رأس العين) بوسط إسرائيل حيث يقيم.