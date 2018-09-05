استطلاع: ثلثا فتيات بريطانيا تعرضن للتحرش

أظهر استطلاع جديد عن التحرش في بريطانيا أن ما يقرب من ثلثي الفتيات والشابات تعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة.

كما وجد الباحثون أن 40 في المئة من هؤلاء الفتيات والنسوة قد تعرضن لمضايقات لفظية، وتعليقات جنسية أو عبر التصفير مرة واحدة على الأقل كل شهر.

وسأل الاستطلاع أكثر من 1000 فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 14 و 21 سنة حول تجاربهن في الأماكن العامة، بما في ذلك التنقل والمشي في الشارع والمدرسة أو في مكان العمل.

ووفقا للاستطلاع الذي أعدته جمعية خيرية تهتم بشؤون الأطفال فإن 66 في المئة من الفتيات قلن إنهن تعرضن لـ"اهتمام جنسي غير مرغوب فيه أو اتصال جنسي أو جسدي في مكان عام".

بالإضافة إلى ذلك أبلغ 15 في المئة من المستطلعات عن تعرضهن للمس جنسي على الأقل مرة في الشهر.

وأيضا ما يقرب من واحدة من كل 10 فتيات قلن إنهن تعرضن في مرحلة ما للتصوير تحت الفساتين أو التنانير من دون موافقة.