نصف الأميركيين يتوقعون حربا مع إيران

كشف استطلاع جديدة لـReuters/Ipsos أن أكثر من نصف الأميركيين (51 في المئة) يعتقدون أن الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيران "خلال الأعوام القليلة المقبلة"، وذلك بزيادة ثمانية في المئة عن نتائج استطلاع آخر أجري في حزيران/يونيو الماضي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي جري في الفترة بين 17 و20 أيار/مايو أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ينظرون إلى إيران باعتبارها تهديدا ويتوقعون حدوث حرب،

ويرى 53 في المئة من الأميركيين أن إيران تشكل تهديدا "خطيرا" أو "وشيكا"، وذلك بارتفاع نسبته ستة في المئة عن نتائج استطلاع سابق أجري في تموز/يوليو الماضي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، كشف الاستطلاع أن 60 في المئة يرفضون أن تشن الولايات المتحدة هجوما وقائيا ضد الجيش الإيراني، بينما يؤيد 12 في المئة فقط ذلك.

ويعتقد أربعة من بين كل خمسة أميركيين أن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو محدود في حال أقدمت إيران على مهاجمتها، وبحسب النتائج يؤيد 79 في المئة ردا انتقاميا، و40 في المئة القيام برد بضربات محدودة بينما يؤيد 39 في المئة غزوا كاملا.

