استعدادات على الحدود بين غزة وإسرائيل

أكمل الجيش الإسرائيلي السبت حشد عشرات المدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة، ووضع عشرات القناصة على أهبة الاستعداد.

ويتزامن ذلك مع إحياء الفلسطينيين ذكرى ما يسمونه "يوم الأرض" في ذكرى مقتل ستة عرب إسرائيليين على أيدي القوات الاسرائيلية خلال تظاهرات خرجت عام 1976 احتجاجا على مصادرة أراض. ودعت ما تطلق على نفسها اسم "هيئة مسيرات العودة" إلى إضراب شامل السبت.

وحذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي محتجي القطاع، وقال في تغريدة على تويتر إن "الاقتراب من المنطقة الأمنية الخاصة على السياج الأمني يعرض حياتكم للخطر".

وبلغت المواجهات ذروتها في 14 أيار/مايو العام الماضي بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، فقتل يومها 62 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش إسرائيلي وأصيب المئات بجروح.

ويطالب الفلسطينيون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم أو غادروا لدى قيام دولة إسرائيل في 1948.

وتأتي المسيرات قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبعد أيام قليلة من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحماس في تصعيد أثار مخاوف من وقوع حرب رابعة بين الطرفين.

مقتل فلسطيني

وقتل فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية قرب الحدود بين غزة وإسرائيل في ساعة مبكرة من صباح السبت، جراء "إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة" وفق بيان لوزارة الصحة في القطاع.

وقال شاهد عيان إن سعد كان مع حوالي ثلاثين آخرين، يتكئ على عكازين إثر إصابته برصاص الجيش في وقت سابق، واقترب حوالي مئتي متر من الحدود عندما أطلق الجنود النار عليه وأصابوه.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الحادثة.