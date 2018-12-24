وديا.. العراق يتجاوز الصين وتعادل فلسطيني إيراني

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الصيني بهدفين لهدف، بينما تعادل المنتخبان الفلسطيني والإيراني بهدف لمثله، في مباراتين وديتين أقيمتا الإثنين في الدوحة، ضمن استعدادات المنتخبات الأربعة لكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وعلى ملعب سحيم بن حمد، تفوق المنتخب العراقي على الصين بعدما افتتح التسجيل عبر أحمد ابراهيم في الدقيقة (22)، وأدركت الصين التعادل بواسطة وو لي من ركلة جزاء (42) قبل أن يمنح مهند علي الفوز للعراق في الدقيقة (69).

وفي مباراة ثانية على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، تقدمت إيران بهدف لمهاجم الغرافة القطري مهدي طارمي منذ الدقيقة (50)، وأدرك جوناثان كانتيانا التعادل للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة (87).

ويخوض المنتخب العراقي مباراته الإعدادية الأخيرة أمام نظيره الفلسطيني يوم الجمعة المقبل.

وأوقعت قرعة نهائيات آسيا المقررة من 5 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير المقبلين، المنتخب العراقي، بطل 2007، في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران وفيتنام واليمن، بينما جاء المنتخب الفلسطيني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه، في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب وسوريا والأردن.