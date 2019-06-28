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استعداد أميركي لبحث نزع النووي مع بيونغيانغ

المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغن

قالت كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة أكدت من جديد استعدادها لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية إن المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيغن، أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي الجمعة.

ونقلت عن المسؤول الأميركي قوله إنه مستعد لإجراء محادثات "بناءة" لتطوير الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة سنغافورة.

وتأتي تصريحات بيغن في وقت تصعد بيونغيانغ دعواتها لواشنطن لوضع مقترحات جديدة لإنقاذ الدبلوماسية النووية المتعثرة.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يتوصلا خلال القمة الثانية التي جمعت بينهما في فيتنام في فبراير، إلى أي اتفاق.

وخلال القمة الأولى التي عقدت في سنغافورة العام الماضي، تعهد كيم بالعمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية بالكامل.

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