استغرق بناؤه 25 عاما.. مصر تفتتح متحف سوهاج القومي

افتتحت مصر الأحد متحف سوهاج القومي الذي يضم نحو 1000 قطعة من الآثار المصرية القديمة واليونانية-الرومانية والقبطية والإسلامية.

ويقع المتحف على الضفة الشرقية لنهر النيل على مساحة 6500 متر مربع تقريبا وتم تصميمه على طراز معبد مصري قديم شبيه بمعبد سيتي الأول في سوهاج.

ويتكون المبنى من قبو يضم قاعات عرض ومكتبة ومخازن ومكاتب إدارية، وطابق أرضي يشمل قاعة عرض رئيسية إضافة إلى ست قاعات أخرى.

وتضم مخازن المتحف، الذي بدأت مصر أولى خطوات إنشائه منذ نحو 25 عاما، مئات القطع الأثرية الجاهزة للعرض تباعا.

وقال وزير الآثار خالد العناني في افتتاح المتحف "بدأ العمل فعليا في المتحف عام 1993 ثم توقف في 1996، واستؤنف العمل مرة أخرى في 2004 قبل أن يتوقف ثانية في 2010 ومنذ ذلك الحين توقف العمل تماما حتى بدأنا العمل في منتصف عام 2016".

وتعمل مصر على الانتهاء من عدد من المتاحف لإنعاش حركة السياحة ومن بينها المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط والمتحف المصري الكبير المطل على أهرامات الجيزة.