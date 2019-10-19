لبنان.. استقالة أربعة وزراء والمحتجون قد يبيتون في الشوارع

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليل السبت، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت.



وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقده شمال بيروت "توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم" لافتاً إلى أن حزبه "قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة".



وفور سماعهم خبر استقالة الوزراء، احتفل المتظاهرون في وسط بيروت، مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية، في وقت أطلق المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً المفرقعات النارية احتفالاً.

وقال علي، أحد المتظاهرين في وسط بيروت، "آمل أن يستقيل الجميع من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة".

ويظهر أن عزيمة المحتجين آخذة بالتصاعد، إذ غصت بهم شوارع العاصمة بيروت حتى الساعات الأولى من فجر الأحد.

وأكد كمال، وهو موظف من الناشطين في الحراك اللبناني، لموقع الحرة، أنه ورفاقه "لن يعودوا إلى منازلهم حتى تحقيق مطالبهم"، ما يعني أنهم "قد يبيتون في ساحات التظاهر".

وقالت سيلفيا يعقوب، وهي مديرة مختبر عمرها 29 عاما "أنا مشاركة لأنه صار 30 سنة رجال الحرب حاكمين. أنا راح يصير عمري 30 سنة وبعدهم أهلي بيقولوا بكرة أحلى وأنا ما عم بشوف نهار أحلى إلا إذا أخدت حقي بإيدي".

وأضافت "بدنا المصاري المنهوبة، بدنا كلهم يستقيلوا لأنه 30 عائلة حكمت ونحنا 5 ملايين واحد، ما بقى نقبل".

وقال فادي الظاهر، وهو طالب جامعي، إن جيله يشعر بأن لا مستقبل له. وأضاف "نحتج لأننا لا نريد أن نهاجر... يدفعوننا لمغادرة بلدنا".

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء ربما يعقد اجتماعا طارئا يوم الأحد للبحث عن مخرج من الأزمة.

ومن شأن إقرار الموازنة أن يساعد لبنان على الحصول على مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون الدوليون شريطة تطبيق إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الهدر في الإنفاق وعلى الفساد.

ومنح الحريري مساء الجمعة شركاءه في الحكومة، في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، مهلة 72 ساعة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.



وتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين السبت لليوم الثالث، احتجاجاً على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، في حراك جامع لم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً، في تظاهرات غير مسبوقة منذ العام 2005.