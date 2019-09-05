استقالة المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، الخميس، استقالة مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على تويتر "بعد حوالي ثلاثة أعوام له مع إدارتي، سيغادر جيسون غرينبلات منصبه للعمل في القطاع الخاص. لقد كان صديقا مخلصا وعظيما ومحاميا رائعا".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لمراسل الحرة في وزارة الخارجية، إن المبعوث الخاص بشؤون إيران براين هوك، وأفي بركوفتز مساعد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، سيلعبان دورا أكبر في فريق السلام في الشرق الأوسط.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق أن غرينبلات، مهندس خطة السلام التي يرتقب أن تعلنها إداة ترامب، سيغادر منصبه خلال الأسابيع المقبلة ليعود إلى نيوجيرزي حيث تقيم زوجته وأبناؤهما الستة.

وأكد المسؤول في الإدارة الأميركية للحرة، أن غرينبلات لا يزال يحظى بثقة الرئيس وفريقه.

وأوضح أنه كان يعتزم منذ البداية الانضمام إلى إدارة ترامب لمدة عامين لتحليل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولوضع مسودة لرؤية واقعية وقابلة للتطبيق تساعد على حل النزاع والعمل على تطوير علاقات بين إسرائيل والمنطقة.

وأشار إلى أنه ومنذ نهاية عام 2018، بدأت الإدارة تعد لمغادرة غرينبلات، واتخذت عدة خطوات في هذا الإطار منها انخراط بركوفيتز بشكل أكبر في عملية السلام وكذلك دمج فريق المبعوث الخاص للسلام مع فريق إيران في وزارة الخارجية الأميركية وبناء فريق في البيت الأبيض.

وأكد أيضا أن غرينبلات، سيبقى في الإدارة خلال المرحلة المقبلة بينما يواصل الفريق وضع استراتيجية الخطوات المقبلة، مشيرا إلى رؤية السلام أصبحت مكتملة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.