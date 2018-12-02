استقالة حكومة البحرين

تقدمت الحكومة البحرينية الأحد باستقالتها للملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وتوجب المادة 33 من دستور البحرين تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي جديد.

وأعلنت سلطات في وقت سابق الأحد نتائج جولة الإعادة التي جرت السبت. ونشرت وكالة أنباء البحرين بيان استقالة الحكومة فيما بعد.

وقالت الحكومة إن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة التي جرت يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني بلغت 67 بالمئة أي أكثر من نسبة الإقبال على التصويت عام 2014 عندما قاطعت المعارضة الانتخابات في المملكة.

ودعا نشطاء إلى مقاطعة التصويت هذه المرة ووصفوا الانتخابات بأنها "مسرحية" وسط حملة على المعارضة مستمرة منذ تظاهرات حاشدة في 2011.

وتتخذ البحرين إجراءات ضد المعارضة منذ ذلك الحين مثل حل جمعيات معارضة ومنع أعضائها من خوض الانتخابات ومحاكمة العشرات في محاكمات جماعية وبينهم كثيرون تصفهم جماعات معنية بحقوق الإنسان بأنهم نشطاء.

وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات الطائفية وتنفي طهران هذه الاتهامات.