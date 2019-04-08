إسرائيل تستكمل الاستعدادات الأمنية للانتخابات

أكملت الدوائر الأمنية في إسرائيل استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء وسيتم فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال يوم الاقتراع.

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية والطارئة، وشريطة أن يصادق على ذلك منسق الأعمال في المناطق.

وقال الجيش في بيان إن قرار إغلاق جميع نقاط التفتيش والمعابر اعتبارا من منتصف الليل (21:00 ت.غ) مساء الاثنين، يأتي استنادا إلى "تقييم أمني".

ونشرت الشرطة 17 ألف عنصر لها في كافة أنحاء البلاد تحسبا لأي طارئ.

وأعلن السلطات الثلاثاء يوم عطلة رسمي من أجل تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

ويخشى من تدني نسبة المشاركة في البلدات العربية حيث أشارت استطلاعات للرأي العام إلى تراجع في نسبة المصوتين مقارنة مع الدورة الماضية عام 2015.

وأنهت لجنة الانتخابات المركزية في مقرها في الكنيست تحضيراتها من أجل فتح 10460 صندوق اقتراع في كافة أنحاء البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات 41 قائمة يبرز بينها حزبا ـزرق أبيض والليكود المتنافسان على تشكيل الحكومة القادمة.