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العراق

استمرار إغلاق ميناء أم قصر بسبب احتجاجات البصرة

جانب من احتجاجات الخميس في البصرة

قال مسؤولون محليون ومصادر أمنية إن ميناء أم قصر الرئيسي بالعراق ظل مغلقا الجمعة بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة في مدينة البصرة القريبة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت مختلف عمليات ميناء أم قصر قد عُلقت منذ يوم الخميس بعد أن أغلق المحتجون مدخله.

ويستقبل الميناء الذي يقع على مسافة 60 كيلومترا جنوبي البصرة شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الأغذية المستوردة.

وكان مجلس النواب العراقي أعلن الجمعة أنه سيعقد جلسة خاصة السبت لمناقشة الوضع في البصرة، التي تشهد احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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