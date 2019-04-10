السودان.. استمرار الاعتصام على وقع الرصاص

أطلقت قوة أمنية سودانية مساء الثلاثاء الغاز المسيل للدموع على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، في محاولة لفض الاعتصام الذي دخل يومه الرابع، أمام مقر القيادة العامة الجيش.

وشهدت الأيام الماضية اشتباكات بين الجيش وأفراد من أجهزة أمنية حاولوا تفريق المعتصمين بالقوة، ونجح الجيش في السيطرة على الوضع وطرد القوة المهاجمة.

وقال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أرور الاثنين إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم خلال تفريق احتجاجات، تخللتها أعمال عنف، في البلاد منذ السبت الماضي.

وأعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الثلاثاء أن مسلحين ملثمين قتلوا 20 شخصا في هجمات صباحية ضد متظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش.