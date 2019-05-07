استمرار الاعتصام أمام مقر الجيش السوداني

واصل المتظاهرون السودانيون الثلاثاء اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ويأتي التحرك وسط معلومات تفيد بأن المجلس العسكري دعا ممثلي الحراك المدني للاجتماع الأربعاء لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الجماعة الاحتجاجية الرئيسية في البلاد وإحدى فصائل إعلان الحرية والتغيير، على فيسبوك إن "ما من تفاوض أو جلسات" مع المجلس العسكري.

وأضاف أن هناك "مقترح هياكل حكم ومسودة دستورية تقدمت والمجلس العسكري مفترض يرد عليها الأربعاء واعتذر لأنه ما زال بدرس فيها".

ويرتقب أن يعقد المجلس العسكري في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا.