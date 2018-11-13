استياء إماراتي من تأجيل ودية مصر

أبدى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الثلاثاء استياءه الشديد من تأجيل نظيره المصري للمباراة الودية التي كانت مقررة بين منتخبي البلدين في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في أبوظبي.

وكان من المقرر أن تلعب الإمارات مع بوليفيا في 16 الحالي ثم مصر في 20 منه، ضمن استعداداتها لخوض نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان له عبر حسابه في "تويتر" إنه مستاء "من التعامل غير الاحترافي من شركة برزنتيشن سبورت (الراعي الرسمي للاتحاد المصري) خاصة بعد اتفاق الطرفين على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة وإدراجها ضمن أجندة المباريات الدولية الودية في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والإعلان الرسمي عن إقامة المباراة من قبل الاتحاد المصري".

وأكد الاتحاد الإماراتي "وقف التعامل مع شركة برزنتيشن سبورت مستقبلا"، كما أبدى استغرابه "من تصريحات مسؤولي المنتخب المصري حول إلغاء أو تأجيل المباراة قبل مخاطبتنا بشكل رسمي".​

بيان صحفي حول مباراة منتخبنا الوطني الدولية الودية أمام شقيقه المصري ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/ig6WvMxaM9 — UAEFA (@uaefa_ae) November 13, 2018

وطلب الاتحاد المصري الأحد في بيان له عبر حسابه في " تويتر" تأجيل المباراة إلى آذار/مارس المقبل بناء على رغبه الجهاز الفني للمنتخب المصري "وذلك لارتباط عدد من اللاعبين المحترفين وضرورة الالتحاق بأنديتهم قبل يوم 21 نوفمبر، إضافة إلى ارتباط النادي الأهلي بمباراة العودة مع الوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر"، في البطولة العربية.​