إسرائيل تختبر بنجاح منظومة دفاع صاروخي

قالت اسرائيل إنها نجحت في اختبار منظومة دفاع صاروخي متقدمة قادرة على التصدي للتهديدات الصاروخية الباليستية من خارج الغلاف الجوي.

وقالت وزارة الدفاع إن اختبار الثلاثاء الناجح لمنظومة "آرو- 3" الاعتراضية يعد "مرحلة هامة" في قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها "ضد تهديدات حالية ومستقبلية في المنطقة".

يأتي ذلك بعد أيام من تصدي إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني.

منظومة "آرو - 3" جزء من منظومة متعددة الطبقات تقوم إسرائيل بتطويرها للتصدي للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي تنطلق من غزة ولبنان، إضافة إلى صواريخ إيران طويلة المدى. وتضم المنظومة القبة الحديدية، ومقلاع داود، وآرو - 2.

قامت مؤسسة إسرائيل إيروسبيس أندستريز ومؤسسة بوينغ الأميركية العملاقة بتطوير المنظومة، وأصبحت عاملة منذ كانون ثاني/يناير 2017.

ونشرت إسرائيل بالفعل منظومة آرو للتصدي لصواريخ قادمة من سوريا.