الحرس الثوري يشتبك مع مسلحين شمال غرب إيران

قال الحرس الثوري الإيراني إن وحداته اشتبكت مع مجموعة مسلحة "مناهضة للثورة" في منطقة شلدران بشمال غرب إيران الثلاثاء.

وذكرت مواقع إخبارية مقربة من الحرس الثوري أن الحادث أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري ومسلحين اثنين يتبعان مجموعة "مناوئة" حاول أفرادها التسلل إلى الأراضي الإيرانية.

ولم يحدد الحرس الثوري الجهة التي تتبع لها المجموعة المسلحة، لكن المنطقة ذاتها تشهد اشتباكات متكررة مع مجموعات معارضة متمركزة في العراق من أبرزها الجماعة الكردية الإيرانية وحزب الحياة الحرة الكردستاني.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام كردية إن قوات الحرس الثوري الإيراني اشتبكت مع حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)، بالقرب من الحدود الإيرانية التركية.

ونقلت تقارير أخرى عن جماعة كردية مسلحة قولها إن "مقاتلين من المعارضة الكردية الإيرانية" اشتبكوا مع عناصر في الحرس الثوري في مناطق جبلية تقع بين بيرانشهر وشومان على الحدود مع العراق.

وكذلك أفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في بيان سابق بأن قواته اشتبكت أيضا مع قوات الحرس الثوري الإيراني في 23 حزيران/يونيو الماضي وقتلت العديد منهم.