اشتباكات بين الشرطة والسترات الصفراء

شهدت ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس مشادات بين متظاهري السترات الصفراء وقوات الأمن خلال احتجاجات جديدة السبت.

وأفادت قناة "بي أف أم" أنه "في حدود الساعة 17:40 دقيقة، وعند انتهاء مسيرة السترات الصفراء عند الساحة، عمد متظاهرون إلى رشق الشرطة بالحجارة، وهو السبب الذي جعل عناصر الأمن يطلقون الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين".

وكشفت القناة في السياق أن المشادات استمرت نحو نصف ساعة قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة على الوضع وتفريق المتظاهرين.

وشهدت مدن فرنسية أخرى أيضا احتجاجات على غرار كل أسبوع بينها بوردو وداميان.

يذكر أن عدد المتظاهرين تناقص خلال الأسابيع الأخيرة بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية.

وبحسب الوزارة فقد تظاهر السبت نحو 12 ألفا و500 متظاهر، وهي المظاهرة "الأقل عددا" بالنسبة لـ "بي أم تي في". وذكرت الوزارة أن السبت الماضي كان عدد المتظاهرين 16 ألفا تقريبا.

وكان قادة الحراك أعلنوا نيتهم التظاهر بشكل مكثف خلال هذا الأسبوع لجلب انتباه المجموعة الدولية لقضيتهم التي يصارعون من أجلها منذ نهاية السنة الماضية، وذلك انتهازا للانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تجري منذ 23 أيار/ مايو الجاري وتنتهي الأحد.