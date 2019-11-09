اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وقوات النظام السوري في رأس العين

اندلعت، يوم السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري من جهة والجيش التركي والفصائل الموالية له من جهة أخرى شمالي البلاد، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري.

وقالت الوكالة نقلا عن مراسلها في الحسكة، إن الطرفين اشتبكا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في قرية أم شعيفة في ريف رأس العين.

وبدأت القوات التركية وفصائل من المعارضة السورية الشهر الماضي عملية عسكرية في شمالي شرق سوريا بهدف طرد وحدات الحماية الكردية من المناطق الحدودية.

وانسحبت القوات الكردية من مناطق في الشمال السوري وفقا لاتفاق بين أنقرة وكل من واشنطن وموسكو، على أن تتوقف العملية التركية.

ودخلت قوات تابعة للنظام السوري مواقع كانت بيد وحدات الحماية الكردية، مما جعل تلك القوات على خط تماس مع القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها.