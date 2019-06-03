قتلى في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين

الحرة/بيروت

أشارت معلومات إلى ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين إلى أربعة، اثنين لقوى الأمن الداخلي واثنين للجيش اللبناني خلال الهجوم الإرهابي المسلح في طرابلس.

تحديث: 21:59 تغ.

أفادت معلومات من طرابلس بأن اشتباكات هي الأعنف حتى الآن تدور بين الجيش والقوى الأمنية من جهة، ومسلحين من جهة أخرى.

وذكرت مراسلة الحرة في بيروت إن الجيش اللبناني أغلق كل المنافذ المؤدية من وإلى مدينة طرابلس وسط تعزيزات عسكرية بحثا عن أفراد "مجموعة إرهابية".

و تشير المصادر إلى أن مخابرات الجيش و فرع المعلومات قامت بإلقاء القبض على عناصر مسلحة، وأن العملية تترافق مع إطلاق نار كثيف في محيط المستشفى الإسلامي.



و ذكر مصدر أمني أن السجين السابق عبد الرحمن مبسوط هو زعيم هذه المجموعة الإرهابية و هو كان سجينا سابقا وقد قضى محكوميته في السجون اللبنانية بتهمة انتمائه لتنظيم داعش، وكان قد شارك في القتال في سوريا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أحد العسكريين قتل وأصيب آخرون بجروح بعدما أطلق مبسوط النار باتجاه "فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني"

"وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة،" حسب الوكالة، "بتنفيذ عمليات تفتيش بحثا عن مطلق النار لتوقيفه"