الحديدة.. انطلاق أول اجتماع للجنة مراقبة الهدنة

بدأ في مدينة الحديدة الأربعاء أول اجتماع للجنة تضم طرفي النزاع اليمني والأمم المتحدة، مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار الهش، حسبما أفاد به مسؤول مقرب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية: "لقد بدأ الاجتماع، يمكنني أن أؤكد ذلك"، متوقعا "الخروج بنتائج إيجابية".

ويأتي الاجتماع الذي يترأسه الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، ​رغم تبادل القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الاتهامات بخرق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

واندلعت اشتباكات في الحديدة الأربعاء بين طرفي النزاع، وترددت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من الصباح أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام السويد هذا الشهر، وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وقتل 10 عناصر من القوات الموالية للحكومة وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسبما أفاد به مصدر في التحالف العسكري الداعم للحكومة بقيادة السعودية في هذا البلد.

وقال الحوثيون مساء الثلاثاء إن القوات الحكومية "خرقت الاتفاق 31 مرة" في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويسيطر المتمردون على الغالبية العظمى من الحديدة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.

وتدخل عبر ميناء مالحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.